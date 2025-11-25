Gulasch, Gags & Skyline: „Jugend kann nicht kochen“ in New YorkJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 25.11.2025: Gulasch, Gags & Skyline: „Jugend kann nicht kochen“ in New York
42 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12
In Williamsburg, Brooklyn, trifft Achim junge deutsche Auswanderer zum Kochduell über den Dächern New Yorks. Mit Blick auf die Manhattan-Skyline sollen sie Kesselgulasch „wie bei Oma“ zaubern – doch Zwiebeltränen, angebrannter Paprika und Unsicherheiten bei „einer Prise“ sorgen für Chaos. Wer behält die Nerven, überzeugt mit Geschmack und holt sich die 50 Dollar? Achim urteilt charmant, aber unerbittlich. JKNK mit Gulasch, Gags und echtem New-York-Flair.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins