Kabel EinsFolge vom 25.11.2025
42 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12

In Williamsburg, Brooklyn, trifft Achim junge deutsche Auswanderer zum Kochduell über den Dächern New Yorks. Mit Blick auf die Manhattan-Skyline sollen sie Kesselgulasch „wie bei Oma“ zaubern – doch Zwiebeltränen, angebrannter Paprika und Unsicherheiten bei „einer Prise“ sorgen für Chaos. Wer behält die Nerven, überzeugt mit Geschmack und holt sich die 50 Dollar? Achim urteilt charmant, aber unerbittlich. JKNK mit Gulasch, Gags und echtem New-York-Flair.

