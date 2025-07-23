Camping im Supermarkt: So verrückt ist das neue Trend-Erlebnis in SeoulJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 23.07.2025: Camping im Supermarkt: So verrückt ist das neue Trend-Erlebnis in Seoul
42 Min.Folge vom 23.07.2025Ab 12
Beim Camping glauben wir, schon alles gesehen zu haben – doch Südkorea zeigt, dass es noch verrückter geht! In einem Vorort von Seoul kannst du jetzt erst im Supermarkt dein Koreanisches BBQ einkaufen und dann im dritten Stock direkt am eigenen Zeltplatz grillen und in der Hängematte entspannen. Unsere Abenteuer Leben Reporterin Lena Tiedtke hat das ungewöhnliche Erlebnis vor Ort getestet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins