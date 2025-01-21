World of Instagram - Truckfotograf Pakistan vs. Robbenretter NamibiaJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 21.01.2025: World of Instagram - Truckfotograf Pakistan vs. Robbenretter Namibia
42 Min.Folge vom 21.01.2025Ab 12
„World of Instagram“ – Abenteuer Leben besucht zwei außergewöhnliche Menschen, die – ob Robbenretter oder Truck-Fotograf – für ihre Zukunftsvision bei Social Media alles riskieren. Von der Wüste Afrikas geht’s über die gefährlichste Straße der Welt in die Berge Pakistans.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins