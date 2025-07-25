Mini-Spa fürs Zuhause: Wellness für kleines Budget?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 25.07.2025: Mini-Spa fürs Zuhause: Wellness für kleines Budget?
42 Min.Folge vom 25.07.2025Ab 12
Auf dem Konto herrscht Ebbe, der nächste Urlaub ist in weiter Ferne. Aber 300 Euro sind gerade noch so drin: Die Idee: ein Mini Spa für zuhause. Baden mit Whirlpool-Blubber, jederzeit und überall verspricht ein Start-up aus Holland. Mini- Aufwand, maxi Wellness? Ob das stimmt, testen unsere Wellnessfans Annka und Charlina.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
