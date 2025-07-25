Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 25.07.2025
42 Min.Folge vom 25.07.2025Ab 12

Auf dem Konto herrscht Ebbe, der nächste Urlaub ist in weiter Ferne. Aber 300 Euro sind gerade noch so drin: Die Idee: ein Mini Spa für zuhause. Baden mit Whirlpool-Blubber, jederzeit und überall verspricht ein Start-up aus Holland. Mini- Aufwand, maxi Wellness? Ob das stimmt, testen unsere Wellnessfans Annka und Charlina.

