Folge vom 22.01.2025
43 Min. Ab 12

Heute in unserem Online-Check: drei Steak-Restaurants mit Top-Bewertungen. Wir wollen genauer wissen, warum sie bei den Gästen so gut ankommen und vergeben Punkte, wenn wir auf etwas Außergewöhnliches stoßen. Wer auch uns überzeugt, kriegt fünf Punkte! Heute besuchen wir Steakhäuser in Berlin, Leipzig und Hamburg.

