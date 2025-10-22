Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 22.10.2025
42 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 12

Herbstzeit ist Kürbiszeit, doch der Klassiker kann mehr als nur Suppe oder Deko. Diese Ausgabe zeigt, wie vielseitig das Herbstgemüse eingesetzt werden kann. Von außergewöhnlichen Rezeptideen über überraschende Einsatzmöglichkeiten bis hin zu kuriosen Fakten: Der Kürbis steht im Mittelpunkt. Eine saisonale Entdeckungsreise voller Genuss, Wissen und Aha-Effekte.

