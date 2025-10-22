Vom Deko-Star zum Küchenhit: Kürbis neu gedachtJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 22.10.2025: Vom Deko-Star zum Küchenhit: Kürbis neu gedacht
42 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 12
Herbstzeit ist Kürbiszeit, doch der Klassiker kann mehr als nur Suppe oder Deko. Diese Ausgabe zeigt, wie vielseitig das Herbstgemüse eingesetzt werden kann. Von außergewöhnlichen Rezeptideen über überraschende Einsatzmöglichkeiten bis hin zu kuriosen Fakten: Der Kürbis steht im Mittelpunkt. Eine saisonale Entdeckungsreise voller Genuss, Wissen und Aha-Effekte.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins