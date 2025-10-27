Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Kunst zum Drauftreten - die Designböden von Sascha Franke

Kabel Eins
Folge vom 27.10.2025
Kunst zum Drauftreten - die Designböden von Sascha Franke

Kunst zum Drauftreten - die Designböden von Sascha FrankeJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 27.10.2025: Kunst zum Drauftreten - die Designböden von Sascha Franke

43 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 12

Designböden, die performen und begeistern – das ist die Welt von Künstler und Unternehmer Sascha Franke. Von Dänemark bis Dubai gestaltet er einzigartige Böden aus Polyurethan. Seine Kreationen sind lösemittelfrei, pflegeleicht und kratzresistenter als klassische Epoxidharzböden. Jeder Boden ist ein handgemachtes Kunstwerk mit Stil und Charakter. Abenteuer Leben begleitet Sascha bei seiner Arbeit – zwischen Kreativität, Präzision und Leidenschaft fürs Detail.

