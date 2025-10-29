Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 29.10.2025
42 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12

Durch Schoko-Kugeln, Riesen-Sushi und Steak-Torten haben sie sich schon geschlemmt, jetzt wartet das nächste Highlight: das Rumpsteak-Beet! Thomas Müller und Rudi Zinner, die Koch-Video-Checker von „Abenteuer Leben täglich“, nehmen das ungewöhnliche Rezept unter die Lupe. Wie wird aus Fleisch ein Beet? Und schmeckt das überhaupt? Mit viel Humor, Neugier und jeder Menge Appetit testen die beiden das verrückte Trendgericht.

