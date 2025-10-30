Das ultimative Horrorhaus - Wenn Halloween richtig gruselig wirdJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 30.10.2025: Das ultimative Horrorhaus - Wenn Halloween richtig gruselig wird
43 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12
Am 31. Oktober wird es richtig gruselig! Für das große Halloween-Special verwandeln Reporter Tobi und Giulia ihr Zuhause in ein echtes Horrorhaus. Sie basteln schaurige Deko, testen verrückte Halloween-Gadgets, zaubern eklige Grusel-Snacks und holen sich Tipps von einer Maskenbildnerin für das perfekte Kostüm. Doch reicht das, um fünf mutige Gäste in Angst und Schrecken zu versetzen? „Abenteuer Leben täglich“ zeigt, wie aus Spaß purer Grusel wird!
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
