Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 30.01.2025
Folge vom 30.01.2025: Lecker Checker Hotdogs mal anders

43 Min.Folge vom 30.01.2025Ab 12

Haben Sie schon mal einen Potatoe Dog gegessen? Oder einen Toast Dog? Oder einen Egg Dog? Dann wird’s vielleicht höchste Zeit! Unsere Lecker Checker Seraphine Kalze und Kimmo Wiemann haben das und mehr getestet: Kreative Hot Dog Rezepte aus dem Internet. Kriegt man das hin und vor allem: schmeckt das? Lassen Sie sich überraschen und inspirieren.

