Lecker Checker Hotdogs mal andersJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 30.01.2025: Lecker Checker Hotdogs mal anders
43 Min.Folge vom 30.01.2025Ab 12
Haben Sie schon mal einen Potatoe Dog gegessen? Oder einen Toast Dog? Oder einen Egg Dog? Dann wird’s vielleicht höchste Zeit! Unsere Lecker Checker Seraphine Kalze und Kimmo Wiemann haben das und mehr getestet: Kreative Hot Dog Rezepte aus dem Internet. Kriegt man das hin und vor allem: schmeckt das? Lassen Sie sich überraschen und inspirieren.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins