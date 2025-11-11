Backen in geil: Power aus dem Ofen!Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 11.11.2025: Backen in geil: Power aus dem Ofen!
43 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12
Backen war noch nie so geil! In der neuen Folge von Backen in geil zeigt Worldbaker Axel Schmitt, wie Power in den Ofen kommt. Er backt einen Power-Striezel, würziges Stockbrot mit Bacon und Mozzarella und einen saftig-knusprigen Focaccia-Burger. Drei Rezepte, die beweisen, dass Backen alles andere als langweilig ist – herzhaft, kreativ und voller Leidenschaft!
