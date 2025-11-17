Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Was Wozu Warum: Die Gadget-Rätsel-Challenge geht weiter!

Kabel Eins
Folge vom 17.11.2025
Was Wozu Warum: Die Gadget-Rätsel-Challenge geht weiter!

Was Wozu Warum: Die Gadget-Rätsel-Challenge geht weiter!Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 17.11.2025: Was Wozu Warum: Die Gadget-Rätsel-Challenge geht weiter!

43 Min.
Folge vom 17.11.2025
Ab 12

Was ist ein Kniekissen? Und wofür braucht man dieses seltsame Plastikteil? Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann bekommen erneut mysteriöse Alltags-Gadgets in die Hand – ohne Erklärung. Also heißt es: raten, testen, bewerten! Die beiden Hosts probieren skurrile Produkte aus, liefern lustige Fehlversuche und überraschend hilfreiche Erkenntnisse. Perfekt für alle, die noch nach originellen Geschenkideen suchen.

