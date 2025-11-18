Toastbrot-Hacks: Jens Becher zaubert wieder überraschende SnacksJetzt kostenlos streamen
Folge vom 18.11.2025: Toastbrot-Hacks: Jens Becher zaubert wieder überraschende Snacks
Toastbrot langweilig? Nicht mit Jens Becher! In Folge 4 präsentiert der Food-Experte neue, überraschende Hacks für schnelle Snacks. Ob süß, herzhaft oder komplett unerwartet – mit wenigen Handgriffen verwandelt er simples Toast in kreative Leckereien. Ideal für alle, die Spaß am Ausprobieren haben und einfache Ideen suchen, die wirklich funktionieren.
