Abenteuer Leben täglich

Detektiv bei Krankmeldung - Was Chefs wirklich prüfen dürfen

Kabel Eins
Folge vom 19.11.2025
Detektiv bei Krankmeldung - Was Chefs wirklich prüfen dürfen

Detektiv bei Krankmeldung - Was Chefs wirklich prüfen dürfenJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 19.11.2025: Detektiv bei Krankmeldung - Was Chefs wirklich prüfen dürfen

42 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12

Was passiert wenn der Chef die Krankmeldung nicht glaubt? Wir klären, ob Detektive zur Überwachung erlaubt sind, wo die rechtlichen Grenzen liegen und wann Arbeitnehmer wirklich geschützt sind. Und: Wir treffen einen Privatdetektiv, der solche Fälle kennt.

