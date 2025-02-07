Achim Müller on Tour: Mexiko – Fiesta, Flavour und ein Herz in Mexico City!Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 07.02.2025: Achim Müller on Tour: Mexiko – Fiesta, Flavour und ein Herz in Mexico City!
43 Min.Folge vom 07.02.2025Ab 12
Mariachi, Margarita und ein Meisterkoch - Achim Müller macht Mexico City unsicher. Zum ersten Mal bereist der Berliner die Weltmetropole und ist vom ersten Augenblick an völlig geflasht. In Mexikos Hauptstadt ist alles größer, als in seiner Heimatstadt. Achim holt sich Unterstützung von der Mexikanerin und Food-Journalistin Natalia. Sie führt ihn zum weltgrößten Frischemarkt, zeigt ihm den ungewöhnlichsten Riesendöner besucht mit ihm den wohl verrücktesten Ausflugsort.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins