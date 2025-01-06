Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Eine Fass-Sauna als Bausatz

Kabel EinsFolge vom 06.01.2025
Eine Fass-Sauna als Bausatz

Eine Fass-Sauna als BausatzJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 06.01.2025: Eine Fass-Sauna als Bausatz

43 Min.Folge vom 06.01.2025Ab 12

Mit Bausätzen muss man nicht so tief ins Portemonnaie greifen. Das denkt sich auch DIY-Experte Thompson Plonner, der sich für sein nächstes Großprojekt an eine Fass-Sauna wagt. Tobias eilt ihm zur Hilfe und gemeinsam finden sie heraus, wie sich ganze 191 Einzelteile verbauen lassen. Behalten sie den Überblick? Und kann das ein Laie auch schaffen?

Alle verfügbaren Folgen