Folge vom 12.02.2025: Badusan, Mockabohnen & Co.: Ostpro Messe weckt nostalgische Erinnerungen!
Haben sie früher auch in Badusan gebadet und Mockabohnen genascht? Nein? Dann kommen sie wohl nicht aus der ehemaligen DDR. Denn diese Produkte waren früher die Renner im Osten. Die Ostpro Verkaufsmesse hat sich auf diese Art Waren spezialisiert und die Leute rennen dem Veranstalter die Bude ein.
