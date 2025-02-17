Fastfood vom Grill: Lecker, schnell und ganz einfach!Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 17.02.2025: Fastfood vom Grill: Lecker, schnell und ganz einfach!
42 Min. Folge vom 17.02.2025 Ab 12
Grillprofi Tom Heinzle zeigt, wie man mit dem Grill und dem Dutch Oven köstliche Fastfood-Gerichte zaubert. Ob saftige Burger, knusprige Pommes oder würzige Snacks, alles wird direkt auf dem Grill perfekt zubereitet.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
12
