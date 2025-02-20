Clever reparieren mit Haushaltstricks statt teuren Werkzeugen!Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 20.02.2025: Clever reparieren mit Haushaltstricks statt teuren Werkzeugen!
Folge vom 20.02.2025
Zerbrochene Teile, verfärbte Plastikgehäuse oder Geräte, die sich partout nicht öffnen lassen. Um diese Dinge zu reparieren, braucht man weder teure Utensilien noch Spezial-Werkzeuge! Gewöhnliche Haushaltmittelchen wie Backpulver, Heißkleber und Blondiermittel tun's auch! Das ist nicht nur praktisch, sondern auch kostengünstig. Der Reparator Lars Gauster zeigt, wie Reparieren mit Haushaltstricks geht.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
