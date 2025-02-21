Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Mykonos teuerste Hotels: Wenn der Jetset eincheckt!

Kabel EinsFolge vom 21.02.2025
Mykonos teuerste Hotels: Wenn der Jetset eincheckt!

Mykonos teuerste Hotels: Wenn der Jetset eincheckt!Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 21.02.2025: Mykonos teuerste Hotels: Wenn der Jetset eincheckt!

43 Min.Folge vom 21.02.2025Ab 12

Luxusurlaub auf Mykonos – die High Society checkt mit dem Helikopter ein. Eine halbe Million Euro verprasst die schwer reiche Sippschaft eines russischen Öl-Moguls in zwei Wochen Luxusurlaub auf der Jetset-Insel Mykonos. Kein Wunder, dass es bei solchen Summen nicht bei einem „gewöhnlichen“ 5-Sterne-Hotel bleibt.

Alle verfügbaren Folgen