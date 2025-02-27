Dirk Hoffmanns Leibgericht: Das perfekte Hühner-Frikassee!Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 27.02.2025: Dirk Hoffmanns Leibgericht: Das perfekte Hühner-Frikassee!
43 Min.Folge vom 27.02.2025Ab 12
Dirk Hoffmann ist nicht nur ein passionierter Koch, sondern auch ein leidenschaftlicher Genießer! Für Abenteuer Leben täglich öffnet er sein privates Kochbuch und zeigt uns sein Leibgericht! Hühner-Frikassee.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins