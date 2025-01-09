Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
30 Min. Ab 12

Der Döner gehört zu den beliebtesten Fastfoods in Deutschland – doch jetzt wird experimentiert. Neben dem klassischen Döner Kebab tauchen immer mehr ungewöhnliche Varianten auf: mit geschmolzenem Käse, als Currywurst-Döner oder sogar mit Leberkäse. Dazu kommen Produkte zum Aufbacken für zuhause. Die Frage: kreative Weiterentwicklung oder kulinarischer Wahnsinn? Wir schauen uns die neuen Döner-Trends genauer an.

