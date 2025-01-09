Der Döner dreht durch: Käse, Currywurst und Leberkäse im BrotJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 09.01.2025: Der Döner dreht durch: Käse, Currywurst und Leberkäse im Brot
30 Min.Folge vom 09.01.2025Ab 12
Der Döner gehört zu den beliebtesten Fastfoods in Deutschland – doch jetzt wird experimentiert. Neben dem klassischen Döner Kebab tauchen immer mehr ungewöhnliche Varianten auf: mit geschmolzenem Käse, als Currywurst-Döner oder sogar mit Leberkäse. Dazu kommen Produkte zum Aufbacken für zuhause. Die Frage: kreative Weiterentwicklung oder kulinarischer Wahnsinn? Wir schauen uns die neuen Döner-Trends genauer an.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins