Kabel EinsFolge vom 28.03.2025
42 Min.Folge vom 28.03.2025Ab 12

Ein Besuch in Dubai ist ein kulinarisches Highlight für alle Gourmets dieser Welt. Die Auswahl an Restaurants und die Konkurrenz der Köche ist riesig. "Abenteuer Leben"- Chefkoch Dirk Hoffmann futtert sich durch ganz außergewöhnliche Küchen Dubais und schaut den Köchen über die Schulter. In der ehemals größten und teuersten Suite der Weltmetropole speist Dirk im einem japanischen Restaurant, das Robert de Niro gehört.

