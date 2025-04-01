Restposten-Profi unterwegs: Hier wird auf persönlichen Verkauf gesetztJetzt kostenlos streamen
Thomas Tanklay fährt jährlich 80.000 km, um im persönlichen Gespräch Restposten an Händler zu verkaufen. Markus Stoller betreibt mit seinen Schwestern einen der letzten Läden in Lichtenau und setzt ebenfalls auf den stationären Handel.
