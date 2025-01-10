Lost Places: John Wayne Insel + Königreich MusipánJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 10.01.2025: Lost Places: John Wayne Insel + Königreich Musipán
Folge vom 10.01.2025
Das "Königreich Musipan" auf der Isla de Margarita in Venezuela. Vor ein paar Jahren noch ein blühender Freizeitpark, heute ein verlassener, zerfallener Ort. Urban Explorer Tim Stern zeigt dem Reporter Daniel den Lost Place und die Schattenseiten von Venezuelas Wirtschafts-Krise. Zudem besuchet Kite-Lehrer Florian die Isla Taborcillo in Panama - auch genannt John Wayne Island. Benannt nach dem Oscar-Preisträger Wayne, dem die Insel einmal gehörte.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
