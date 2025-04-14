Zum Inhalt springenBarrierefrei
Es ist Spargelzeit! Klassisch gibt es die "Königin der Gemüse" mit Hollandaise und Schinken, oder als Suppe. Doch was Profikoch Achim Müller da im Netz entdeckt hat, ist alles andere als klassisch. Oder haben Sie schon mal Spargel-Hotdog gegessen? Achim macht den Hack Check - heute nach dem Motto "Spargel mal anders"!

