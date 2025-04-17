Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Dönerwahnsinn in Wien: Croissant trifft Kebab

Kabel EinsFolge vom 17.04.2025
Dönerwahnsinn in Wien: Croissant trifft Kebab

Dönerwahnsinn in Wien: Croissant trifft KebabJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 17.04.2025: Dönerwahnsinn in Wien: Croissant trifft Kebab

42 Min.Folge vom 17.04.2025Ab 12

Laut Statistiken ist Kebab das beliebteste Streetfood in Österreich. Allein in Wien ist er an über 230 Imbissständen erhältlich. Den "Besten Döner der Welt" soll es dort ebenfalls geben. Dazu abgefahrene Kreationen wie Käsekrainer-, Croissant-, oder Lachs-Döner. Felicitas Then geht der Sache für "Abenteuer Leben" auf den Grund.

Alle verfügbaren Folgen