Achim zeigt was er kann: seine Küchentricks für's Hühnchen

Kabel EinsFolge vom 13.01.2025
42 Min.Folge vom 13.01.2025Ab 12

Es gibt ja viele Leute, die von sich behaupten, dass sie überhaupt nicht kochen können. Zu ihnen gehört Sarah aus Dresden. Chefkoch Achim Müller schreckt vor nichts zurück und stellt sich dieser fast unlösbaren Aufgabe: Er will Sarah das Kochen beibringen! Diesmal auf der Speisekarte: Gerichte mit Hühnchen. Heißt: Chicken Nuggets mit Pommes, Broiler, indisches Butter Chicken und der absolute Klassiker: ein Hähnchenschnitzel und Cordon bleu. Ob er das schafft?

