Game Over für den Rest – Diese Titel regieren die Gaming-Welt
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 02.05.2025: Game Over für den Rest – Diese Titel regieren die Gaming-Welt
43 Min.Folge vom 02.05.2025Ab 12
Gaming ist inzwischen Teil unserer Kultur. Aber: Welche Spiele haben sich weltweit am meisten verkauft? Sie werden von den Top 5 erfolgreichsten Games aller Zeiten sicher überrascht sein! Für uns im Spiel: Technikexperte Marc, Langzeitzocker Nick und viele spielbegeisterte Kollegen...
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins