Zwischen Dom und Delikatessen: Auf Streetfood-Tour durch FlorenzJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 09.05.2025: Zwischen Dom und Delikatessen: Auf Streetfood-Tour durch Florenz
43 Min.Folge vom 09.05.2025Ab 12
Florenz kann nicht nur Kunst – sondern auch richtig gute Sandwiches! Ob herzhaftes Lampredotto oder knuspriges Ciabatta mit toskanischem Schinken – hier wird jeder Biss zur Geschmacksexplosion. Food- Expertin Serena Loddo geht für uns auf Sandwich-Exkursion. Tradition trifft Streetfood, Genuss trifft Geschichte. Einfach auf die Hand und ab durch die Altstadt! Wer Florenz besucht, sollte nicht nur den Dom, sondern auch die Brote bestaunen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins