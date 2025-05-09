Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Zwischen Dom und Delikatessen: Auf Streetfood-Tour durch Florenz

Folge vom 09.05.2025
43 Min. Ab 12

Florenz kann nicht nur Kunst – sondern auch richtig gute Sandwiches! Ob herzhaftes Lampredotto oder knuspriges Ciabatta mit toskanischem Schinken – hier wird jeder Biss zur Geschmacksexplosion. Food- Expertin Serena Loddo geht für uns auf Sandwich-Exkursion. Tradition trifft Streetfood, Genuss trifft Geschichte. Einfach auf die Hand und ab durch die Altstadt! Wer Florenz besucht, sollte nicht nur den Dom, sondern auch die Brote bestaunen.

