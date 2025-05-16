Serena auf Eis-Mission: Zu Besuch beim besten Eismacher der ToskanaJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 16.05.2025: Serena auf Eis-Mission: Zu Besuch beim besten Eismacher der Toskana
37 Min.Folge vom 16.05.2025Ab 12
Eisfans aufgepasst - unsere Food- Expertin Serena Loddo trifft den legendären Eismann Sergio Dondoli in der Toskana! Serena schaut hinter die Kulissen der süßen Zauberei. Verrät Sergio wirklich, was sein Eis so besonders macht?
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins