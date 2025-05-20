Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Gelato-EM 2025: Deutschland gegen den Rest Europas

Kabel Eins
Folge vom 20.05.2025
Gelato-EM 2025: Deutschland gegen den Rest Europas

43 Min.
Ab 12

Beim Gelato Europe Cup auf der SIGEP in Rimini treten acht europäische Teams im härtesten Eismacher-Wettkampf gegeneinander an. Auch das deutsche Nationalteam mit Teamchef Stefano Lucchini, Eismacher Federico Sacchet und Konditor Tiziano Santin ist dabei. Ihre Aufgaben: kreative Eisbecher, Eistorten und Eis am Stiel. Können sie sich gegen Favorit Italien durchsetzen? Wer wird Europas Eis-Champion 2025?

