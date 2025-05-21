Planted vs. Rind: Steak-Duell im SteakhausJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 21.05.2025: Planted vs. Rind: Steak-Duell im Steakhaus
43 Min.Folge vom 21.05.2025Ab 12
Chefköchin Lili testet das vegane Planted Steak im Vergleich zum Rinderfilet. Wie schneiden Saftigkeit, Röstaromen und Konsistenz ab? Unsere Tester prüfen, ob das pflanzliche Steak mit dem Original mithalten kann.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins