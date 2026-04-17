Ein Kussverbot in Frankreich? - Was im Nahverkehr wirklich giltJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 17.04.2026: Ein Kussverbot in Frankreich? - Was im Nahverkehr wirklich gilt
41 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12
In Bussen und Bahnen weltweit gelten teils kuriose Vorschriften. Was ist dran an Schoko-Verboten in England oder Trinkregeln in Singapur? Wir klären, was erlaubt ist, und was nicht, und wo sogar ein Kussverbot gilt.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020, Season 2022-2024, Season 2026: Kabel Eins & © Season 2020: kabel eins