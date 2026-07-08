Die kulinarischen Schätze von PortoJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 08.07.2026: Die kulinarischen Schätze von Porto
42 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12
Porto in Portugal ist nicht nur eine wunderschöne Stadt mit historischem Charme, sondern auch ein echtes Paradies für Genießer. Genau das richtige Ziel für die Reporter Tobias Ostler und Nick Kastner. Die beiden begeben sich auf kulinarische Entdeckungstour. Von der legendären Francesinha über frische Meeresfrüchte bis hin zu versteckten Bars und regionalen Spezialitäten – sie probieren sich durch die vielfältige Küche der Hafenstadt und entdecken dabei echte Geheimtipps.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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