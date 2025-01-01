Heute u. a.: Ausnahmezustand StadtfestJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Heute u. a.: Ausnahmezustand Stadtfest
35 Min. Ab 12
Wildau, vor den Toren Berlins: Wenn das Stadtfest ruft, kommen Tausende Menschen aus dem Umland in den 9.000-Seelen-Ort. Da auch der Alkohol strömt, sorgen die Ordnungsamtsmitarbeiter Andreas Wildau und Marcel Huth hier für Sicherheit. Und: Sommer in Hessen - Hochbetrieb auf dem Campingplatz Bärensee, dem Revier von Platzwart Herbert Kimmel. Bei Problemen sorgt der 63-Jährige für Recht und Ordnung, denn nicht jeder der über 4.000 Dauercamper hält sich an die Platzordnung.
Reality, Dokusoap, Krimi
DE, 2017
