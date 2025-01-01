Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Heute u. a.: Ausnahmezustand Stadtfest

Kabel Eins
Heute u. a.: Ausnahmezustand Stadtfest

Heute u. a.: Ausnahmezustand StadtfestJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Heute u. a.: Ausnahmezustand Stadtfest

35 Min.Ab 12

Wildau, vor den Toren Berlins: Wenn das Stadtfest ruft, kommen Tausende Menschen aus dem Umland in den 9.000-Seelen-Ort. Da auch der Alkohol strömt, sorgen die Ordnungsamtsmitarbeiter Andreas Wildau und Marcel Huth hier für Sicherheit. Und: Sommer in Hessen - Hochbetrieb auf dem Campingplatz Bärensee, dem Revier von Platzwart Herbert Kimmel. Bei Problemen sorgt der 63-Jährige für Recht und Ordnung, denn nicht jeder der über 4.000 Dauercamper hält sich an die Platzordnung.

