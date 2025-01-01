Thema u. a.: Hier wird nicht lang gefackeltJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Thema u. a.: Hier wird nicht lang gefackelt
34 Min. Ab 12
Drogenkontrolle an der Tschechischen Grenze bei Furth im Wald: Markus Schwägel und Konrad Freimuth sind hier im Kampf gegen Drogen aus dem Nachbarland unterwegs. Drei Kilometer von der Grenze entfernt stoppen die beiden Polizeibeamten ein verdächtiges Fahrzeug. Und: Samstag, fünf Uhr morgens in Berlin - Arbeitsbeginn für Marktmeisterin Gudrun Schaubs. Auf dem Winterfeldtmarkt hat sie das Sagen. Gleich am frühen Morgen schon der erste Aufreger: Falschparker.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
