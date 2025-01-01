Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Heute u. a.: Kontrolle im Asia-Center
35 Min.Ab 12
Zehn Uhr morgens in Berlin: Jutta Leymann ist auf dem Weg zu einer unangekündigten Kontrolle in einem Asia-Center mit über 100 Geschäften. Nicht alle Verkäufer halten sich an die deutschen Lebensmittel- und Hygienegesetze. Und: Die zwei Ordnungshüter Wolfgang Lau und Frederik Bollweg sind in Gütersloh auf der Suche nach einer vermeintlichen Temposünderin. Die Frau ist geblitzt worden, doch der Halter des Wagens ist ein Mann und der weigert sich zu sagen, wer die Fahrerin ist.
