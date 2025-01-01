Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Sonnentage - Bikerzeit

Kabel Eins
Sonnentage - Bikerzeit

Sonnentage - BikerzeitJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Sonnentage - Bikerzeit

35 Min.Ab 12

Die ersten warmen Tage locken viele Motorradfahrer aus der Winterpause. Es ist einiges zu tun für die Polizisten Ralf Michaelis und Markus Liese aus Stade, um die Verkehrssicherheit zu überprüfen, denn es hagelt eine Mängelmeldung nach der anderen. Und: Sylvia Haghayegh und ihre Assistentin Clara von der Tierrettung haben schon viel gesehen, aber Tierquäler, die es auf wehrlose Meisen abgesehen haben, sind selbst für die gestandenen Münchnerinnen etwas Neues.

Alle verfügbaren Folgen