Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Zur Fahndung ausgeschrieben
35 Min.Ab 12
Lars Gilian und Maximilian Brandl, von der Bundespolizei in Passau, kontrollieren heute Fahrzeuge auf der A 3, kurz vor der österreichischen Grenze. Ihr erster Prüfling: ein Mercedes mit einem Ausfuhrkennzeichen. Und: Ein großer Einkaufsmarkt in Norddeutschland ist heute der Einsatzort der Detektive Miriam und Stefan Wolloscheck. Technisch hochgerüstet und mit über zehnjähriger Erfahrung legen die beiden Ladendieben das Handwerk.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen