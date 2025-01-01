Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Heute u. a.: Ich geb Gas, ich geb Gas
35 Min.Ab 12
Tempokontrolle in Bremerhaven: Heute sind Raser und Drängler im Visier der Polizei. Polizist Olaf Dömel entdeckt schnell den ersten Verkehrssünder ohne Gurt. Polizeikommissar Stefan Reddeck nimmt sich den Kandidaten zur Brust. Und: Morgens, 5 Uhr, in Hamburg - Flohmarktzeit. 300 Trödler sind angemeldet. Für Marktleiter Philip bedeutet das: Stress, Hektik und jede Menge Probleme. Während einige schon aufgebaut haben, versuchen andere noch verzweifelt, zu ihrem Stand zu kommen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
