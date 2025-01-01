Heute u. a.: Rassismus am ArbeitsplatzJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Heute u. a.: Rassismus am Arbeitsplatz
35 Min.Ab 12
Schwarzfahrerjagd in der hessischen Hauptstadt: Den Fahrkartenkontrolleuren Hans und Eric geht der erste Ticketsünder des Tages ins Netz. Diesmal müssen sich die beiden sogar Fremdenfeindlichkeit vorwerfen lassen. Und: An der tschechischen Grenze legen die Zöllner Alexander Ehlers und Jens Becker Schleusern und Schmugglern das Handwerk. Ein Wagen mit tschechischen Kennzeichen rast in die Kontrolle. Der Fahrer ein Deutscher, und er geht gleich auf die Barrikaden.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
