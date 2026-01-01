Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Heute u. a.: Aussage gegen Aussage
35 Min.Ab 12
In Norderstedt in Schleswig-Holstein heißt es heute: Gurt- und Handykontrolle! Steffen Hartung und sein Kollege Arne Elfers müssen nicht lange warten und schon rauscht ein Gurtmuffel in ihre Kontrolle. Und: Am Flughafen Düsseldorf zieht der Zöllner Janahan Rajakulenthiran einen Reisenden raus, der aber ganz offensichtlich keine Lust auf die Kontrolle hat. Bei der Sichtung der türkischen Mitbringsel stellt sich auch heraus, warum: Ein Teegemisch macht den Zöllner stutzig.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen