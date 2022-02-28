Thema u. a.: Kein Vogelfrei für Tierquäler - Tierschützer BerlinJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 28.02.2022: Thema u. a.: Kein Vogelfrei für Tierquäler - Tierschützer Berlin
60 Min.Folge vom 28.02.2022Ab 12
In Berlin sind Stefan Klippstein und seine Kollegin Melanie dem illegalen Tierhandel auf der Spur. Sie haben einen privaten Vogelverkäufer ausgemacht, der in kleinsten Käfigen mehr als 100 Vögel halten soll. Vor Ort ist die Lage noch viel schlimmer als gedacht. Und: An der A33 in Osnabrück überprüft die Polizei Tiertransporte. Häufig sind zu viele Tiere auf zu engem Raum geladen oder sie sind zu lange unterwegs. Bei der Kontrolle eines Transporters fällt dem Tierarzt etwas auf.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen