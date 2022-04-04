Thema u. a.: Ersthelfer bei schwerem Verkehrsunfall - Polizei BremervördeJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 04.04.2022: Thema u. a.: Ersthelfer bei schwerem Verkehrsunfall - Polizei Bremervörde
60 Min.Folge vom 04.04.2022Ab 12
In Niedersachsen fahren Vanessa und Alexander von der Polizei Bremervörde zu einem Verkehrsunfall. Vor Ort stellt sich heraus: Der Fahrer ist im Auto eingeklemmt und nicht mehr ansprechbar. Und: Ein Ackerland nahe Wolfratshausen in Oberbayern: An einem Steilhang finden mithilfe eines Helikopters Baumfällarbeiten statt. Baumkletterer Dominik Pemsl muss die maroden Buchen erklettern und die Kronen- sowie Stammteile absägen. Ein gefährliches Unterfangen ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen