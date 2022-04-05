Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 05.04.2022
60 Min.Folge vom 05.04.2022Ab 12

Der Rohrreiniger Uwe und sein Kollege Michael fahren heute in das von der Flutkatastrophe betroffene Ahrtal. Vor Ort helfen sie den Betroffenen ehrenamtlich beim Freispülen der Rohrleitungen und hören dabei immer wieder deren dramatische Berichte von der Nacht der Flut. Und: Am Snow Dome in Bispingen sorgt der Betriebs- und technische Leiter für Seilbahnen Einar Duderstaedt dafür, dass der Betrieb reibungslos abläuft und alle ihren Spaß in der Skihalle haben können.

