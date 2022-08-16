Themen u.a.: Mission Tierrettung in LeverkusenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 16.08.2022: Themen u.a.: Mission Tierrettung in Leverkusen
Auf Mission mit der Tierrettung in Leverkusen! Egal ob aggressive Katze oder verletzte Gans - Markus Barke und seine Kollegen zeigen vollen Einsatz, um Tieren in Not zu helfen. Großkontrolle an der holländischen Grenze die Polizei Osnabrück kontrollieren jedes verdächtige Fahrzeug, denn: viele Touristen aus Amsterdam haben verbotene Mitbringsel im Gepäck. Außerdem in der Sendung: Einsatz für die Sanitäter nach einem Arbeitsunfall in Sachsen-Anhalt.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
