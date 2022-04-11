Welpenhändler ergreift die FluchtJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 11.04.2022: Welpenhändler ergreift die Flucht
61 Min.Folge vom 11.04.2022Ab 12
Stefan Klippstein und Tierschutzkollegin Melanie suchen nach Welpenhändlern in Berlin. Dorthin gelangen viele Hunde aus dem Ausland, allerdings ohne jegliche Papiere und Impfungen Somit kann der Hund auch für potenzielle Käufer gefährlich werden. Als sich die zwei Kollegen als Interessenten für einen Welpen ausgeben, um einen Welpenhändler aus der Reserve zu locken, erkennt dieser jedoch die Farce und versucht sich davon zu machen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen