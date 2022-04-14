Polizei Berlin Alexanderplatz: Alkohol in der GrünanlageJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 14.04.2022: Polizei Berlin Alexanderplatz: Alkohol in der Grünanlage
Folge vom 14.04.2022
Der Berliner Alexanderplatz zählt zu den gefährlichsten Orten Deutschlands. Für die Sicherheit sorgen heute die Polizisten Sven, Christine und Holger. Ihnen fällt eine ausländische Gruppe auf, die in der Grünanlage Alkohol trinkt - das ist verboten. Bekommen die Polizisten die Situation unter Kontrolle? Und: Kai Rudolph ist verzweifelt - der Rohbau seines Hauses ist voller Mängel. Kann ihm der Bausachverständige Dr. Karsten Waldenburger helfen?
