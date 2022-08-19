Thema u.a.: Pizzaofen verrußt - Kaminkehrer Raschke auf TourJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 19.08.2022: Thema u.a.: Pizzaofen verrußt - Kaminkehrer Raschke auf Tour
61 Min.Folge vom 19.08.2022Ab 12
Andreas Raschke und sein Kollege sind unterwegs, um Öfen und Heizungen zu kontrollieren. Der Kaminkehrer-Meister ist dabei mit der gesamten Ausrüstung umweltfreundlich auf dem E-Bike unterwegs. Der Mönchsberg in Salzburg: Arbeitsplatz der Bergputzer - sie kontrollieren die Steilwand nach losen Steinen, Gestrüpp und Geröll. Außerdem: Die Polizei Konstanz kontrolliert LKW und Schwertransporter auf der B31 in Baden-Württemberg.
