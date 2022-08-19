Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Pizzaofen verrußt - Kaminkehrer Raschke auf Tour

Kabel EinsFolge vom 19.08.2022
Thema u.a.: Pizzaofen verrußt - Kaminkehrer Raschke auf Tour

Thema u.a.: Pizzaofen verrußt - Kaminkehrer Raschke auf TourJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 19.08.2022: Thema u.a.: Pizzaofen verrußt - Kaminkehrer Raschke auf Tour

61 Min.Folge vom 19.08.2022Ab 12

Andreas Raschke und sein Kollege sind unterwegs, um Öfen und Heizungen zu kontrollieren. Der Kaminkehrer-Meister ist dabei mit der gesamten Ausrüstung umweltfreundlich auf dem E-Bike unterwegs. Der Mönchsberg in Salzburg: Arbeitsplatz der Bergputzer - sie kontrollieren die Steilwand nach losen Steinen, Gestrüpp und Geröll. Außerdem: Die Polizei Konstanz kontrolliert LKW und Schwertransporter auf der B31 in Baden-Württemberg.

Alle verfügbaren Folgen